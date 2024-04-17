استعرضا اخر تطورات القضية الفلسطينية.. الأمين العام للخارجية  يستقبل رئيس اللجنة العسكرية للناتو

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، الأميرال روب باور.

والذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر من 17 إلى 19 أفريل الجاري، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وحسب ذات البيان، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار جولة يقوم بها ممثل الناتو لدول شريكة للمنظمة في إطار الحوار المتوسطي.

لافتا إلى أن المحادثات شكلت فرصة لاستعراض علاقات الشراكة بين الجزائر والناتو وكذا سبل تعزيزها بما. يستجيب وتطلعات الطرفين، خاصة في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي المقبل المعنون برنامج الشراكة الفردية الذي سيتم اعتماده من قبل الطرفين.

وأضاف ذات البيان، ان الطرفان تبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. لاسيما حول التحديات التي تواجه حوض البحر الأبيض المتوسط.

وكذا الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، والتطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية.

وبهذا الخصوص، ذكر مقرمان بالجهود المبذولة من قبل الجزائر لتنمية واستقرار منطقة الساحل، وكذا من أجل وضع حد لأعمال الإبادة الجماعية بغزة.