استعرضا التطورات الخطيرة في رفح.. عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني المكلف

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المكلف بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري كني.

وحسب ما افاد به بيان للوزارة، فلقد استعرض الوزيران خلال هذا الاتصال التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في قطاع غزة جراء تصعيد الاحتلال الصهيوني عدوانه الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في مدينة رفح على وجه الخصوص.

كما تبادلا وجهات النظر حول سبل وآفاق تكثيف الضغوط الدبلوماسية لتعبئة المجموعة الدولية بغية مآزرة الشعب الفلسطيني وحمل المحتل على وقف عدوانه.

وخلال ذات المكالمة، تطرق الوزيران إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة واتفقا على التحضير الأمثل لها تعزيزاً لعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، حسب ذات البيان.