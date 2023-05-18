إستعمال الملاعق البلاستيكية.. منظمة حماية المستهلك تحذر

قال فادي تميم المنسق الوطني لجمعية حماية المستهلك، أن استعمال الملاعق المصنوعة من مادة البلاستيك المجدد، يشكل خطرا على صحة المستهلك.

وكشف فادي تميم في تصريح لقناة “النهار”، أن هذه الملاعق مصنوعة من البلاستيك المجدد -معاد الصنع- أي ما يعرف بالرسكلة.

وأضاف: ”الجميع يعلم أن هذا البلاستيك يتم جمعه من النفايات بعدها يتم تدويره. ويتم تصنيع مثل هذه الملاعق. ولهذا غالبا ما تكون ألوانها داكنة وتحمل بقعا سوداء ”.

كما أكد المتحدث أن استعمال هذه الملاعق يشكل خطرا، لأن البلاستيك المرسكل. يستعمل فيه مواد كيميائية إضافة إلى أنه من النفايات. مما يؤثر على صحة المستهلك. مشيرا إلى أن تأثيرها يظهر على المدى البعيد لأنها عبارة عن تراكمات في جسم الانسان قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، قد حذرت مؤخرا في بيان لها من استعمال الملاعق المصنوعة من مادة البلاستيك المجدد. التي تشهد انتشارا واسعا في محلات بيع المثلجات وكذا المشروبات المرطبات وغيرها على غرار المقاهي.

حيث أشارت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، أن هذه الملاعق مصنوعة من مادة البلاستيك المجدد -معاد الصنع- “recyclée” أي إعادة تدوير النفايات.

كما أشارت المنظمة إلى أن أغلبية هذه الملاعق ذات لون أحمر، أخضر وبني، في حين يجب أن يكون لون الملعقة الأصلية شفافة أي لا لون لها. مضيفة أن استخدام هذه الملاعق يشكل خطرا على الصحة ولابد من توعية المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام هذه الملاعق تتضاعف كمية استخدامه بحلول فصل الصيف أين يكثر استهلاك المرطبات والمثلجات.