استعمال المواد النارية والمفرقعات..الحماية المدنية تطلق حملة تحسيسية

أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية، حملة تحسيسية جوارية حول الأخطار الناجمة عن استعمال المواد النارية والمفرقعات والشموع، وذلك تحسبا للمولد النبوي الشريف.

أوضح بيان للمديرية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التركيز خلال هذه الحملة على الفئة الأكثر عرضة للأخطار، أي الأطفال، وذلك عبر الدروس التي يتم إلقاؤها قبل صلاة الجمعة و كذا على مستوى الساحات العمومية، كما ستتم الاستعانة بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كقاعدة تواصل.

وتذكر المصالح ذاتها بمسؤولية الأولياء في توعية أبنائهم بمدى خطورة هذه المواد الممنوعة وما ينجم عنها من أخطار، على غرار “الانفجار في اليد، حدوث حروق على مستوى العين، فقدان حاسة السمع، إضافة إلى الإصابات الخطيرة التي قد تؤدي إلى بتر أصابع اليد”.

وشددت، في السياق ذاته، على ضرورة عدم رمي هذه المواد النارية على الأشخاص والسيارات أو بالقرب من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات البنزين.

وبخصوص الشموع، تذكر ذات المصالح بضرورة وضعها على دعائم ثابتة وغير قابلة للالتهاب وبأن يقتصر استعمالها على الأشخاص البالغين، مع إبعادها عن الأشياء القابلة للالتهاب، كالأفرشة والأغطية والأثاث، منبهة إلى عدم ترك علب الكبريت والشموع في متناول الأطفال.

وفي حالة حدوث أي طارئ، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين إلى الاتصال برقم النجدة 14 أو الرقم الأخضر 1021، مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان.