استعمال لوحات الترقيم الوردية في الجزائر.. الدرك الوطني يوضح

نشرت قيادة الدرك الوطني بيانًا بخصوص ظاهرة تركيب لوحات ترقيم وردية للمركبات.

وأوضحت المصالح ذاتها، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه في إطار محاربة ظاهرة استعمال وتركيب لوحات تسجيل مخالفة للأشكال القانونية. قامت السرية الإقليمية لأمن الطرقات بـ عين الدفلى بتوقيف عدد من المركبات التي قام أصحابها بتركيب لوحات تسجيل غير مطابقة للمواصفات القانونية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 05 ماي 1988. ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ولفتت قيادة الدرك الوطني إلى أن لوحة الترقيم ليست عنصرًا جماليًا أو وسيلة للتميّز، بل هي وثيقة تعريف قانونية للمركبة. وأي تغيير في شكلها أو لونها أو مقاسها يعَدُّ مخالفة يعاقب عليها القانون.

وللإشارة، لوحات الترقيم الوردية أدخلتها السلطات الفرنسية مؤخرًا ضمن نظام جديد يتعلق بلوحات الترقيم المؤقتة. ويتمثل في اعتماد لوحات ذات لون وردي يمكن التعرف عليها بسهولة.

كما تستخدم هذه اللوحات الوردية في حالات خاصة تتعلق بالمركبات التي لم تحصل بعد على تسجيل نهائي. ويشمل المركبات الجديدة التي لم تستكمل إجراءات تسجيلها، أو تلك المستوردة من الخارج في انتظار إدراجها ضمن النظام الفرنسي. بالإضافة إلى بعض المركبات التي يستخدمها المهنيون، مثل تجار السيارات، لأغراض مؤقتة كالتجربة أو التنقل.