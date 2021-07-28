استعمال مقر النقابة الوطنية للشبه الطبي بالقبة كمركز تلقيح لفائدة المواطنين

إستقبل عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة، مساء أمس الثلاثاء، رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي “SAP”، غاشي الوناس، بحضور الأمين العام لوزارة الصحة الأستاذ سايحي عبد الحق.

وحسب بيان للوزارة، كانت هذه الجلسة فرصة لوزير الصحة لتجديد شكره لمهنيي الصحة من أطباء وممرضين وعمال على المجهودات المبذولة من طرفهم لمجابهة فيروس كوفيد-19.

ووقف الوزير على آخر مستجدات الوضع الوبائي في بلادنا بعد الارتفاع المحسوس والمقلق للإصابات بفيروس كوفيد-19.

ودعا الوزير، إلى تظافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة الصحية من خلال التحلي باليقظة والالتزام الصارم بالتدابير والإجراءات الوقائية.

مشيرا الى أن عملية التلقيح تبقى الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء من خلال تسريع وتيرتها بشكل استعجالي وبالتالي الوصول إلى نسبة مناعة جماعية .

ومن جهته، أكد رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي على الدور الكبير الذي يلعبه الشبه طبيون في مجابهة هذا الوباء منذ ظهوره.

مؤكدا بدوره على ان مسارعة المواطنين ومهنيي الصحة نحو مراكز التلقيح تبقى الوسيلة الانجع لحماية انفسهم واهلهم.

وأعلن ذات المسؤول، عن استعمال مؤقت لمقر النقابة الوطنية للشبه الطبي الكائن بإقليم بلدية القبة كمركز تلقيح لفائدة المواطنين، مشددا على ضرورة تظافر جهود الجميع للقضاء على هذا الوباء.