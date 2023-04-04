استعملت 3 حسابات فايسبوكية.. توقيف امرأة نصابة في العاصمة

أنهت مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة المدعوة “ب.خ” مشتبه فيها في قضية النصب. حيث تبين من خلال التحقيق القضائي وجود عدة أشخاص وقعوا ضحية المتهمة. التي كانت تستعمل اسم “مرام” وحساب فايسبوك Ronavo badja- Milisa Silina -PapilloNE De paradis.

وفي هذا الصدد، توجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، بنداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية المشتبه بها السالفة الذكر. والتقرب إلى مكتب قاضي التحقيق الغرفة الخامسة لدى محكمة الحراش قصد تقييد شكوى.

كان يقدم عروض التوظيف عبر “واد كنيس”.. توقيف المشتبه به في العاصمة

في حين، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن توقيف المدعو “م.ص” مشتبه فيه في قضايا نصب واحتيال عبر الإنترنت. وهذا من خلال تقديم عروض للتكوين والتوظيف في عدة مجالات.

كما أشار بيان الهيئة النظامية ذاتها، إلى أن المشتبه فيه كان يستغل أرقام هاتفية، لاستقبال مكالمات الراغبين في التوظيف. على غرار 0555449650 و0773482944. وحساب بالمنصة الإلكترونية للبيع والشراء «OUEDKNISS» تحت اسم “NABIL HATM”. والعديد من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحمل أسماء مستعارة. MAHBOLA MAHBOLA MOH TIRI عياشي إبتسام. وبريد الكتروني على موقع “جيمايل”. وتحمل أسماء NABIL HATM، TITA NAWEL، SEDINE SISI، NABILA SIHAM، AMA YASMINE ، HODA SIRIN، LOLA CIBER، KARIM HATM.

في حين دعت مصالح الأمن الوطني، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر أو يمكنه إفادة التحقيق القضائي المفتوح في قضية الحال التقدم إلى المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة الجزائر العاصمة، لتقييد شكوى أو للإدلاء بشهادة.

كما تأتي إجراءات التوقيف، طبقا للمادة رقم 17 من قانون الإجراءات الجزائية وتنفيذا للإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس.