استعن بهذه الكلمات لتصبح أسعد الناس …

*إياك والذنوب فإنها مصدرالهموم والأحزان وهى سبب النكبات وباب المصائب والأزمات.

*اعلم أن من أغتابك فقد أهدى لك حسناته وحط من سيئاتك.

*لا تعش في المثاليات بل عش واقعك؛فأنت تريد من الناس ما لا تستطيعه؛ فكن عادلا.

*انظر إلى من هودونك في الجسم والصورة والمال والبيت والوظيفةوالذرية لتعلم انك فوق الناس.

*زر المستشفى لتعرف نعمة العافية، والسجن لتعرف نعمة الحرية،لأنك في نعم لا تدري بها.

*إذا غضب احد الزوجين فليصمت الأخر، وليَقبل كلٌ منهما ما فيالآخر، فانه لن يخلوا احد من عيب.

*فكر في الذين تحبهم ولا تعط من تكرههم لحظة واحده من حياتك.

*إذا وقعت عليك مصيبةأو شدة فافرح بكل يوم يمر لأنه يخفف منها وينقص من عمرها لان للشدة عمرا كعمر الإنسان لا تتعداه.

*من أصبح منكم أمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا.

*العفو ألذ من الانتقام والعمل أمتع من الفراغ والقناعةأعظم من المال والصحة خير من الثروة.

*الطعام سعادة يوم والسفر سعادة أسبوع والزواج سعادة شهر والمال سعادة سنه والإيمان سعادة العمر كله.

*لا تظن أنالحياة كملت لأحد؛فمن عنده بيت ليس عنده سياره؛ ومن عنده زوجه ليس عنده وظيفة؛ ومن عنده شهيه قد لا يجد الطعام؛ ومن عنده المأكولات منع من الأكل…