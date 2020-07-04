استغرق بناؤه 11 عاما.. افتتاح أول فندق مطلي بالذهب في العالم

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استغرق بناؤه 11 عاما.. افتتاح أول فندق مطلي بالذهب في العالم
بقلم معين تيت

افتتح أول فندق في العالم مطلي بالذهب من الداخل والخارج وسط العاصمة الفيتنامية “هانوي” والذي استغرق بناؤه 11 عاما كاملا.

ويقع الفندق العالمي “دولسي غولدن هانوي” على ضفاف بحيرة “جيانغ فو” وهو متكون من 400 غرفة من 25 طابقا، وهو تابع للعلامة الأمريكية “ويندهام” للفنادق والمنتجعات.

وقد تم طلي الفندق بالذهب الخالص من عيار 24 من الداخل والخارج، بما في ذلك الأثاث والأواني والمغسلة وحوض الاستحمام والمراحيض ومقابض الأبواب والشبابيك والمرايا وأمان الاستقبال والراحة.
وتكلّف الإقامة في هذا الفندق العالمي لليلة واحدة حوالي 1000 دولار للشخص الواحد، وهو الفندق الوحيد في العالم المطلي كليا بالذهب حسب رئيس مجلس إدارة المجموعة، “نغوين هوو دونغ”.


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