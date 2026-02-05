استغلالا لمقطع فيديو..أمن وهران ينهي مغامرة لصوص المجوهرات

أوقفت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى ممثلة في فصيلة المساس بالممتلكات المتورطين في قضية محاولة السطو على محل للمجوهرات. باستعمال الاسلحة البيضاء المحظورة في ولاية وهران .

وحسب بيان شرطة وهران، فإن فرقة مكافحة الجرائم الكبرى ممثلة في فصيلة المساس بالممتلكات، تمكنت من توقيف عصابة اجرامية. تضم شخصين تورطا في قضية السطو على محل لبيع المجوهرات.

العملية جاءت استغلالا لمقطع فيديو متداول على احدى صفحات التواصل الاجتماعي. مفاده قيام المشتبه فيهما بالدخول إلى محل لبيع المجوهرات. وتهديد صاحب المحل بالسلاح الابيض قصد السرقة،ثم الفرار على متن دراجة نارية.

التحريات الميدانية والتقنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما. ومكان تواجدهما ليتم توقيفما،بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. تم تقديمها في قضية الحال أين صدر في حقهما امر إيداع.

