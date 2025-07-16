استغلال الشواطئ دون حق.. تلميذ ثانوي مهدد بالحبس

تابعت محكمة الشراقة، شابا يبلغ من العمر 19 سنة طالب ثانوي اجتاز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2025. بتهمة استغلال الشواطئ دون حق الامتياز وذلك على إثر ضبطه يعرض طاولات وكراسي على شاطئ البحر بسيدي فرج للكراء دون وجه حق.

كما حولت مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج المتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. عقب توقيفه خلال مداهمة شاطئ البحر بسيدي فرج. في إطار البرنامج المسطّر لضمان مجانية الشواطئ وحماية المصطافين. والتصدي للأشخاص الغير حائزين على رخصة وكذا مستغلي الشواطئ دون حق الامتياز. حيث تم ضبط بحظيرة قريبة من شاطى سيدي فرج على طاولتين و10 كراسي. بالإضافة إلى مركبتين مائتين، يتم عرضها للكراء على مرتادي الشاطئ. حيث تم حجزها وتوقيف صاحبها ويتعلق الأمر بطالب ثانوي. تمّ تحويله على التحقيق الأمني، ثم على الجهة القضائية المختصة.

في حين، اعترف المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت، أن المحجوزات ملكه. مؤكدا أنه لم يتم ضبطها منصبة على الشاطئ وإنما موضوعة بالحظيرة. موضحا أنه طالب ثانوي اجتاز امتحان شهادة البكالوريا. وهو بصدد، انتظار النتائج المزمع الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل. وأنه يتيم الأب واتخذ من كراء الطاولات والكراسي بالشواطئ كمصدر رزق وبحث عن لقمة العيش.

دفاع المتهم الموقوف، أكد أن الظروف الاجتماعية التي يمر بها موكله هي التي دفعته لاتخاذ هذا النشاط مصدرا للرزق. مطالبا بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف. كونه مقبل على الإطلاع على نتائج امتحان شهادة البكالوريا. التي سيتم الإعلان عنها قريبا. وطالب بالفصل في الملف في نفس الجلسة. وذلك من أجل تمكين المتهم من الإطلاع على النتائج وهو خارج المؤسسة العقابية.

كما التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية. في حين أرجأت المحكمة النطق بالحكم للأسبوع المقبل.

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