استغلال الغابات لرعي الأبقار بـ1000 دينار للرأس في السنة والأغنام بـ500 دينار

قررت الحكومة فتح الأملاك الوطنية الغابية أمام مربي الأبقار واستغلال لنشاط الترفيه مقابل دفع إتاوات مختلفة اعتبارا من العام القادم.

وبحسب مضمون المادة 140 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، فقد تقرر تحديد نسب الأتاوى المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون الأملاك الوطنية. المعدل والمتمم. بهدف استغلال المنتجات الغابية والرعي في الملك العمومي الغابي والاستخدامات للملك العمومي الغابي. من أجل استعمال الأراضي الغابية لتربية. المصيدات 3000 دج / للهكتار / للسنة، والتأجير من أجل زراعة الفطريات. وتربية الحلزون وتربية الأسماك القارية. 2500 دج / للهكتار / للسنة.

أما التأجير من أجل الرعي في الملك العمومي الغابي فيكون كما يلي: الأبقار 1000 دينار / للرأس / للسنة، الأغنام 500 دج / للرأس / للسنة. الماعز 800 دج / للرأس / للسنة.

ولتهيئة واستغلال الغابات أو أجزاء من الغابات لأغراض الاستجمام والسياحة البيئية والترفيه، فتم الترخيص باستغلال غابات الاستجمام كما يلي: الغابات الحضرية وشبه الحضرية المهيأة 150.000 دج / للهكتار / السنة. الغابات الحضرية وشبه الحضرية غير المهيأة 100.000 دج / للهكتار / السنة. الغابات خارج النسيج الحضري المهيأة 100.000 دج / للهكتار / السنة. الغابات خارج النسيج الحضري. غير المهيأة 60.000 دج / للهكتار / السنة.

كما يمكن استغلال الغابات من أجل أنشطة السياحة البيئية والترفيه خارج غابات الاستجمام: منطقة النشاط المرتفع 150.000 دج / للهكتار / السنة.منطقة النشاط المتوسط 100.000 دج / للهكتار / السنة.منطقة النشاط الضعيف 60.000 دج / للهكتار / السنة.

وكمنشآت الأكشاك والأنشطة التجارية خارج غابات الاستجمام : منطقة النشاط المرتفع 5.000 دج / م 2/ السنة. منطقة النشاط المتوسط 3.000 دج / م2 / السنة.منطقة النشاط الضعيف 2500 دج / م / السنة.