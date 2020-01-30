قال وزير الطاقة، محمد عرقاب، إن استغلال الغاز الصخري من عدمه متوقف على مخطط الحكومة في القريب العاجل.

والذي سيقدم رؤية واضحة للجزائريين، خاصة استراتيجية تطوير مستوى الجزائر في الطاقات المستغلة.

مضيفا أن المخطط سيعطي اهتماما كبيرا وواسعا للطاقات الأخرى على غرار الطاقات المتجددة.

وأكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، في ندوة صحافية عقدها بمقر محافظة الطاقة الذرية .

بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والمديرين المركزيين لمحافظة الطاقة الذرية وخبراء.

والمديرين العامين لمركز البحث النووي، أن استغلال الغاز الصخري من عدمه سييبقى متوقفا على مخطط الحكومة في القريب العاجل.

والذي سيقدم رؤية واضحة للجزائريين، خاصة استراتيجية تطوير مستوى الجزائر في الطاقات المستغلة.

وأضاف الوزير بخصوص قضية استغلال الغاز الصخري، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان واضحا.

في الموضوع في عدة مناسبات، مؤكدا أن مخطط الحكومة المقبل سيركز على تطوير مستوى الجزائر في استغلال جميع الطاقات.

مشيرا إلى أن المخطط سيعطي اهتماما كبيرا وواسعا للطاقات الأخرى، خاصة منها الطاقات المتجددة. وأكد عرقاب.

أن منظمة «أوبك»، تعمل جاهدة لتشخيص وقع انتشار فيروس «كورونا» في الصين الشعبية وأثره على السوق النفطية، وأن الوضع استثنائي.

وقال الوزير، إنه تم عقد عدة اتصالات ثنائية مع وزراء الطاقة العضو في منظمة «أوبك»، خلال 48 ساعة الأخيرة.

من أجل التحدث عن السوق النفطية والوسائل والتدابير التي يمكن اتخاذها في المستقبل القريب لتحسين السوق بين السعر والطلب.

والعرض والحفاظ عليه والسعر المناسب للمستهلك والمنتج، مؤكدا أن هناك مشاورات مع الدول من أجل الحفاظ على التوازن.

كما أضاف الوزير، أن التخوفات التي تأتي في مثل هذه الحالات تؤثر سلبا على الأسعار النفطية.

قائلا: «ستكون هناك قرارات خلال شهر فيفري بدل شهر مارس لتقييم الوضع في الثلاثي الأول، والتباحث .

لإيجاد حلول تجعل من فيروس كورونا لا يؤثر على السوق».

كما كشف الوزير في حديث خصّ به قناة «النهار» على هامش اليوم الإعلامي حول تأمين مصادر الطاقة الشمسية.

أن محطة «أغوستا» في إيطاليا والتي اقتنتها الجزائر، قبل سنتين، قد دخلت مرحلة الإنتاج.

وقال عرقاب، إن محطة «أغوستا» دخلت مرحلة الإنتاج وصدرت منتجاتها للجزائر ودول أخرى.

مشيرا إلى إن هذه المصفاة البترولية دخلت مرحلة الإنتاج منذ فترة وتم تصدير منتجاتها للجزائر ولدول أخرى.