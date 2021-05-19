استغلال خط المسيلة-بوغزول-تيسمسيلت في جوان المقبل

قال المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، كريم عياش، إنّ استغلال خط السكة الحديدية المسيلة–بوغزول-تيسمسيلت في جوان المقبل.

وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمار بالسكة الحديدية، عزالدين فريدي أن الخط سيشكل إضافة اقتصادية “هامة” للهضاب العليا.

وأشار المتحدث، أن مصالحه تسهر على الإنجاز الجيد للمشاريع والحرص على تنفيذ برنامج الدولة القاضي بتحديث وتوسيع شبكة النقل بالقطارات.

وكشف المسؤول، عن برنامج وصفه بـ”الطموح” سيتم تجسيده على المدى المتوسط سيمكن من توسيع شبكة النقل بالسكك الحديدية.

وهذا –يضيف المتحدث- من 4300 كلم إلى 6300 كلم ثم إلى 12500 كلم.

وأبرز في هذا الشأن أن مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين المسيلة وتيسمسيلت جاهز للاستغلال.

وتجري الدراسات بخصوص إنجاز خطي السكة الحديدية بوسعادة (المسيلة)- الجلفة وسور الغزلان (البويرة) – عين الحجل (المسيلة).