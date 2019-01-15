استغلال 191 محطة تطهير بقدرة معالجة تفوق 900 مليون متر مكعب في السنة

كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، أنّه يتم حاليا استغلال 191 محطة تطهير بقدرة معالجة المياه المستعملة تفوق 900 مليون متر مكعب في السنة.

كما توقّع الوزير خلال اليوم البرلماني الخاص بالموارد المائية في الجزائر ، أنّ تصل المياه المعالجة إلى 1.2 مليار متر مكعب خلال سنة 2021.

مشيرا أنّ كمية المياه الموجهة للري والنشاط الفلاحي بلغت 6.8 مليار م3 .

ومؤكدا أن 98 بالمائة من الجزائريين سكناتهم موصولة بشبكات التزويد بالماء الشروب، بحصةيومية للفرد تبلغ 180 لترا .

كما تّم ربط 91 بالمائة من السكنات بشبكات الصرف الصحي.