استغلوا طفلا لتمرير المخدرات..هكذا قامت عصابة إسبانية بتهريب حراقة جزائريين

أعلن اليوروبول عن اعتقال 24 مشتبهًا بهم بتهمة تهريب مهاجرين والمخدرات والسلع المسروقة إلى أوروبا وعبرها.

وأعلنت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية يوروبول، أول أمس، أنها ألقت القبض على 24 من المشتبه بهم. بتهمة تهريب مهاجرين ومخدرات وسلع مسروقة إلى أوروبا وعبرها.

وحسب موقع infomigrants، فقد وقعت المداهمات التي أدت إلى الاعتقالات في الواقع في 14 ديسمبر 2021. ونفذتها الشرطة الوطنية الإسبانية، بوليسيا ناسيونال، بدعم من اليوروبول.

وأشار بيان صحفي من يوروبول إلى أن يوم المداهمة تضمن تسع عمليات تفتيش للمنازل. أدت إلى اعتقال 24 شخصًا في إسبانيا.

وضبطت الشرطة الإسبانية أربع سيارات من أفراد العصابة المشتبه بهم. بالإضافة إلى 3.5 كيلوغرام من حبوب الإكستازي التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 152600 أورو.

كما تم حجز 56 غرامًا من فينسيكليدين – المعروف أيضًا باسم غبار الملاك أو PCP وهو عقار مهلوس، يسبب أحيانًا سلوكًا عنيفًا.

بالإضافة إلى ذلك، 710 صناديق من التبغ المهرب والسلع المسروقة، بما في ذلك الأجهزة المحمولة. مثل الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة والدراجات المنافسة والدراجات البخارية الكهربائية. وغيرها من المعدات الإلكترونية والوثائق؛ وحوالي 40 ألف أورو نقدًا.

ووفقًا للمحققين، وجدت الشرطة أن الشبكة الإجرامية لم تكن تجلب البضائع المسروقة وغير القانونية، مثل المخدرات، إلى إسبانيا فحسب. بل جلبت أيضًا الأشخاص.

وقالت يوروبول إن الشبكة تساعد في تهريب مهاجرين من الجزائر إلى إسبانيا. بالإضافة إلى هاربين من أوروبا باتجاه الشرق الأوسط عبر الجزائر.

وذكرت يوروبول أن العصابات كانت لها أيديهم في جرائم مختلفة في إسبانيا. بما في ذلك “تهريب المخدرات الاصطناعية وجرائم الممتلكات وتهريب التبغ وتهريب الوثائق”.

وقدم المحققون الإسبان دليلاً على أن الشبكة سهلت تهريب ما لا يقل عن 250 مهاجرًا دون أوراق إلى إسبانيا. في 54 حادثة منفصلة في الأشهر القليلة الماضية من عام 2021.

“شبكة جيدة التنظيم”

وقال المحققون إن المجموعة “منظمة بشكل جيد، حيث يشارك بعض الأعضاء فقط في مهام إدارية، والبعض الآخر في الإقامة والنقل”.

ووفقًا للشرطة الإسبانية، قام مقرضو الأموال بوضع أموال لرحلات المهاجرين. ثم فرضوا عليهم معدلات فائدة مرتفعة للغاية حيث قاموا بسدادها.

كما يتهم ضباط الشرطة الإسبانية زعيم العصابة وزوجته باستخدام ابنهما البالغ من العمر تسع سنوات كساعي مخدرات.

بحسب اليوروبول. دفع المهاجرون 5000 أورو للعبور من الجزائر إلى ألميريا في إسبانيا. ثم دفع 700 إلى 1000 أورو أخرى من إسبانيا إلى فرنسا.

طريق الجزائر إلى إسبانيا

تقول السلطات الإسبانية إن حوالي 10.000 مهاجر جزائري وصلوا إلى إسبانيا خلال عام 2021. 20٪ أكثر من أولئك الذين حاولوا العبور في عام 2020.

كما أن أعداد النساء والأطفال والمعوقين على القوارب آخذة في الازدياد. حيث وصل 39000 مهاجر إلى إسبانيا وجزرها بشكل عام.

ووفقًا لمجموعة كاميناندو فرونتيراس لحقوق المهاجرين، فقد حوالي 4400 شخص حياتهم في الرحلة. على الرغم من أن غالبية هؤلاء كانوا على الطريق الأطلسي نحو جزر الكناري.