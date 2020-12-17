استفادة كل محبوس دخل مجال التمهين من “شبه راتب”

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إن تكوين كل محبوس سيسمح لهم بفتح آفاق جديد بعد الإفراج عنهم.

وأضاف وزير العدل، اليوم الخميس، أن كل محبوس مفرج عنه سيستفيد من شبه راتب.

وتضمن هذه الاتفاقية –حسب زغماتي-، ترتيبات عملية فعّالة تضمن استمرارية فترة التكوين إلى نهايتها وحتى بعد الإفراج عنهم.

وتسمح أيضا، للمحبوسين المحولين إلى مؤسسات عقابية أخرى أثناء فترة التكوين من مواصلة تكوينهم في فترة قانونية متبقية بنفس التخصص.

وتابع الوزير “تمكن الاتفاقية المفرج عنهم قبل فترة التكوين من الالتحاق بالمؤسسة العمومية للتكوين المهني الأقرب،من مقر سكناهم لمواصلة التكوين.