استفادة 160 طفلا من أبناء الجالية من مخيم صيفي بعين تموشنت

تنفيذاً لتوجيهات عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 جوان 2023. بخصوص التكفل باستقبال أبناء الجالية الجزائرية بالمهجر في إطار عملية المخيمات الصيفية. وهذا بالتنسيق بين وزارة الشباب و الرياضة و عمادة جامع باريس. استقبل أمومن مرموري والي ولاية تلمسان بمعية والي ولاية عين تموشنت بمطار ميصالي الحاج. رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات الأمنية والمحلية للولاية فوجين من أطفال أبناء الجالية الجزائرية. بضم 160 طفل مرفقين بمؤطرين متوجهين لولاية عين تموشنت في مخيم يدوم 12 يوم.

وحسب تصريح صاولي بن مهيدي المدير العام للوكالة الوطنية لتسلية الشباب لقناة النهار أكد أن برنامج هذا المخيم في قالبه المواطنة ويكون على ثلاث محاور أساسية فالمحور الأول هو زيارة المناطق السياحية الأثرية والتاريخية وكذا محور النشاطات البحرية الرياضة أما المحور الثالثة هو الثقافة الجزائرية

حيث سيتعرف أطفال الجالية عن عادات وتقاليد وطنهم الأم وتكون عن طريق تنشيط داخل وخارج المخيم.

للإشارة فقد استفادة 900 طفل من أبناء الجالية الجزائرية من هذه المبادرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي تكفل مجمع سوناطراك بالنقل الجوي للأطفال من خلال شركته الفرعية للطيران الطاسيلي.