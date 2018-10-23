استفادة 922 فلاح من التكوين المتواصل بداية من السنة الجارية

استفاد 922 فلاح بولاية معسكر، من تكوين متواصل على مستوى المعهد الوطني للتكوين المهني،المتخصص في مهن الفلاحة بمدينة تيغنيف، خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

وحسبما صرح به رئيس غرفة الفلاحة زوقارت محمد،لـ”وأج” أن 922 فلاح استفادوا من اتفاقيات،تبرمها غرفة الفلاحة لولاية معسكر بشكل متواصل.

وقد وصل عددها إلى 9 اتفاقيات مع قطاعات إدارية واقتصادية ،لضمان تكوين متواصل في مهن فلاحية مختلفة والتحكم فيها ،والتي أصبحت تتطلب معرفة متطورة باستمرار.

وأضاف المتحدث، أن 9.726 فلاحا و إبن فلاح استفادوا من عمليات التكوين منذ بدايتها قبل سنوات، والتي تركز حاليا على تخصصات أخرى أكثر تطورا من حيث التقنيات المستعملة .

وأبرز نفس المسؤول ،نجاح عملية إصدار بطاقات الفلاح المغناطيسية،التي تساهم في تنظيم القطاع و تطهيره،حيث وصل عددها إلى 14359 بطاقة منجزة وزع،أغلبها على الفلاحين، الذين يحتاجونها في طلب الحصول على الامتيازات التي توفرها الدولة للفلاحين.