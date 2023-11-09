استفادوا من منحة دراسية جزائرية.. استشهاد 102 طالب في غزة

منذ بداية العدوان الصهيوني، على قطاع غزة وفلسطين المحتلة، ارتقى أكثر من 10 آلاف شهيد فلسطيني، من بينهم أطفال، تلاميذ وطلاب. إضافة إلى نساء حوامل، وشيوخ. كما تشرد العشرات الآلاف من المواطنين في غزة وأنحاء أخرى من فلسطين المحتلة.

ومن بين هؤلاء الشهداء، ارتقى أكثر 100 طالب فلسطيني ممن تحصلوا على منحة للدراسة في الجامعات الجزائرية بعنوان سنة 2023/2024.

وكشف من جهته، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس”، ميلاط عبد الحفيظ، أن 500 طالب فلسطيني تحصلوا على منحة للدراسة في الجامعات الجزائرية. مردفا “لكن للأسف 102 طالب منهم استشهدوا لحد الآن في غزة، قبل التحاقهم بالجزائر”.

2000 طالب استشهدوا..آخر حصيلة

وأعلن من جانبه، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، عن استشهاد 2000 طالب في قطاع غزة. وأكثر من 70 من إطار تعليمي جراء العدوان الصهيوني المستمر على فلسطين المحتلة. وقال الخضور، إن 200 مدرسة تعرضت “لعدوان الاحتلال”، بحسب تعبيره.

ويواصل الجيش الصهيوني المحتل عملياته العسكرية ضد قطاع غزة وفلسطين عامة، منذ 23 يوما.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة. داعيا مجددا إلى وقف إطلاق نار لوضع حد لـ”كابوس” إراقة الدماء. وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو: “الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة”. مبديا أسفه لـ”تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها”.