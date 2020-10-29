استفتاء تعديل الدستور.. إشراك مواطنين كملاحظين

شدّد منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للعاصمة،على أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يؤكد بضمان الشفافية المطلقة للاستفتاء حول الدستور.

ومن المزمع، أن يتم الاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر.

وقال،مولود بن ناصف بتصريح للإذاعة الوطنية،أن السلطة سمحت للمواطنين المسجلين بالقوائم الانتخابية بتسجيل أنفسهم في المندوبية الولائية التي يقطنون بها.

تابعا “من أجل حضور عملية التصويت والفرز بصفتهم ملاحظين كما يمكن أن يستعين بهم رؤساء مكاتب التصويت من أجل فرز النتائج وتدوين الملاحظات”.

وأشار بن ناصف، إلى أهم المحطات الأساسية التي قامت بها السلطة، التي تمثلت أساسا في تأطير المراكز والمكاتب الانتخابية.

بالإضافة إلى تفعيل منصة رقمية تسمح للمواطنين بتسجيل أنفسهم.