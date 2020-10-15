استفتاء تعديل الدستور: المؤسسات الإعلامية مدعوة لإرسال طلب الاعتماد قبل 20 أكتوبر

دعت وزارة الاتصال المؤسسات الإعلامية الوطنية والأجنبية المعتمدة بالجزائر لإرسال ملف طلب اعتماد تغطية استفتاء تعديل الدستور قبل 20 أكتوبر.

وأعلمت وزارة الاتصال في بيان لها نشرته على صفحتها بفيسبوك، اليوم الخميس، استعدادها لاستقبال ملفات الراغبين في تغطية هذا الحدث.

ويتم بملء الاستمارة الخاصة بطلبات الاعتماد وإيداعها وإرسالها محملة بالبيانات المطلوبة مع صورتين شمسيتين عليها ختم وإمضاء مسؤول المؤسسة الإعلامية.

و يرفق ملف طلب المؤسسة الإعلامية بقائمة اسمية مفصلة تحمل أسماء كل المنتمين لذات المؤسسة الراغبين في الحصول على الاعتماد.

وتودع الملفات كاملة قبل تاريخ 20 أكتوبر على مستوى أمانة مديرية وسائل الاعلام المكتب رقم 303 يضيف بيان وزارة الاتصال.