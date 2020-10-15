استفتاء تعديل الدستور: المؤسسات الإعلامية مدعوة لإرسال طلب الاعتماد قبل 20 أكتوبر

الوطني
  • -
  • 0
استفتاء تعديل الدستور: المؤسسات الإعلامية مدعوة لإرسال طلب الاعتماد قبل 20 أكتوبر
بقلم نسرين محفوف

دعت وزارة الاتصال المؤسسات الإعلامية الوطنية والأجنبية المعتمدة بالجزائر لإرسال ملف طلب اعتماد تغطية استفتاء تعديل الدستور قبل 20 أكتوبر.

وأعلمت وزارة الاتصال في بيان لها نشرته على صفحتها بفيسبوك، اليوم الخميس،  استعدادها لاستقبال ملفات الراغبين في تغطية هذا الحدث.

ويتم بملء الاستمارة الخاصة بطلبات الاعتماد وإيداعها وإرسالها محملة بالبيانات المطلوبة مع صورتين شمسيتين عليها ختم وإمضاء مسؤول المؤسسة الإعلامية.

و يرفق ملف طلب المؤسسة الإعلامية بقائمة اسمية مفصلة تحمل أسماء كل المنتمين لذات المؤسسة الراغبين في الحصول على الاعتماد.

وتودع الملفات كاملة قبل تاريخ 20 أكتوبر على مستوى أمانة مديرية وسائل الاعلام المكتب رقم 303 يضيف بيان وزارة الاتصال.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=904149

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com