استفتاء كووورة.. سيطرة جزائرية على الجوائز العربية لسنة 2019

الرياضة
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استفتاء كووورة.. سيطرة جزائرية على الجوائز العربية لسنة 2019 صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

شهد استفتاء موقع “كووورة” العربي سيطرة جزائرية بالطول والعرض على الجوائز العربية بداية بجائزة أفضل مدرب عربي وصولا لجائزة أفضل لاعب عربي.

المنتخب الوطني الجزائري فاز بلقب أفضل منتخب عربي لسنة 2019 بنسبة تصويت وصلت ل86.5 بالمائة متقدما على المنتخب القطري.

نجم مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز توج بلقب أفضل لاعب عربي ينشط في الدوريات الأوروبية بنسبة 36.9% متفوقا على محمد صلاح.

هذا بينما فاز جمال بلماضي بلقب أفضل مدرب لفريق عربي خلال سنة 2019 بنسبة تصويت وصلت ل 80.7% متفوقا على مدرب الترجي معين الشعباني.


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