استفتاء كووورة.. محرز بن ناصر الخضر وبلماضي مُرشحون لجوائز سنة 2019

أطلق موقع “كووورة” العربي استفتاء كبير لاختيار الأفضل خلال سنة 2019 على عديد المستويات وسط حضور قوي لنجوم الخضر.
وجاءت قائمة الترشيحات على النحو التالي:
أفضل لاعب عربي مُحترف:
رياض محرز- محمد صلاح- حكيم زياش- أشرف حكيمي- أمين حارث.
أفضل منتخب عربي:
الجزائر -قطر -البحرين.
أفضل لاعب عربي صاعد:
رمضان صبحي- موسى التعمري- أشرف حكيمي- اسماعيل بن ناصر- مهند علي – المعز علي.
أفضل مدرب لفريق عربي:
معين الشعباني – جمال بلماضي – هيليو سوزا مدرب البحرين – رازفان لوشيسكو مدرب الهلال – فليكس سانشيز مدرب قطر.
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