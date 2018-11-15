استقالات جماعية في حكومة تيريزا ماي والسبب

تهاطلت اليوم الخميس، الاستقالات على رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ،وذلك احتجاجا على مشروع اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

حيث قدم العديد من الوزراء استقالاتهم من بينهم الوزير البريطالني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي والوزير المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية شايليش فارا.

للإشارة، تعتبر سلسلة الاستقالات الوزارية نكسة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي ، حيث تزامنت مع قرب توقيع الاتحاد وبريطانيا على اتفاق بخصوص خروج الأخيرة منه.

حيث أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، عن عقد قمة استثنائية في 25 نوفمبر الجاري، لتوقيع مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه امس الاربعاء.