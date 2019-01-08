استقالة المبعوث الأمريكي لحل الأزمة الخليجية “أنتوني زيني”

قدم المبعوث الأمريكي لحل الأزمة الخليجية أنتوني زيني، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، بعد أن أدرك عجزه عن المساعدة في حل الأزمة.

وبرر زيني، سبب استقالته في حديث لـ”سي بي إس نيوز”، بأنه لا يستطيع المساعدة في حل النزاع.

وذلك بسبب عدم رغبة الزعماء الإقليميين، في الموافقة على جهود الوساطة.

وأضاف زيني “أنه شعر أيضا بعدم جدوى مشاركته في بلورة التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط”.

وكان زيني قد وافق على العمل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستشارا خاصا لوزير الخارجية حول قضايا الشرق الأوسط.

تلبية لطلبي وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، ووزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون.

وترك كلاهما الإدارة لاحقا بسبب خلافاتهما مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.