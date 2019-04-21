استقالة جماعية في حزب “تاج” !

أعلنت إطارات حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” لولاية بشار، عن استقالتهم، ومنهم من منتخبي المجلس الشعبي الوطني، والمجالس الشعبية البلدية.

بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب الولائي وأعضاء المكاتب البلدية للولاية.

وجاء في بيان من المكتب الولائي لبشار، “انسجاما مع التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد واستجابة لمطالب المناضلين ومحبي الحزب”.

تابعا”الذين ساندونا في كل المحطات التنظيمية والاستحقاقات الانتخابية المختلفة، وامام المواقف الخاطئة لقيادة الحزب غير المدروسة”.

مضيفا “والتي أدت إلى تراجع الحزب سياسيا وشعبيا نعلن عن استقالتنا الجماعية من الحزب”.