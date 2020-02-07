استقالة جماعية لأعضاء المجلس البلدي بالسوارخ الطارف

أقدم 11 عضوا يمثلون المجلس الشعبي لبلدية السوارخ الحدودية بالطارف، على الإستقالة الجماعية في مداولة رسمية تم تسليمها إلى والي الولاية عن طريق رئيس دائرة القالة.

و قد برر المستقيلون قرارهم بالانسداد الحاصل على مستوى المجلس، منذ توقيف رئيس البلدية في سبتمبر 2009 من طرف الوالي اثر متابعته القضائية ووضعه تحت التزامات الرقابة القضائية و تنصيب عضوا بديلا.

إلا أن الوضع لم يتغير واستمر الخلاف داخل المجلس بين كتلتي الأفلان والأرندي و لم يتم المصادقة على أي مداولة منذ ذلك الحين. لتنتهي القضية باستقالة جماعية واعلان حالة الشغور في بلدية حدودية شهدت العديد من احتجاجات الشارع علما أن مجلس بلدية السوارخ المعروف باسم أم الطبول يتشكل من 13 عضوا.

وتوفي مؤخرا أحد الأعضاء في المجلس واستقال آخر، ليعجز 11 عضوا في إيجاد أرضية تفاهم تقضي بمباشرة مهامهم الانتخابية في تسيير شؤون المواطنين.

ويبقى القرار الان بيد الوالي و كيفية التعامل مع ازمة الانسداد برفض الاستقالة او تعيين رئيس الدائرة لتولي شؤون البلدية.