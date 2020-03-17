استقالة جماعية لأعضاء بلدية سرغين بتيارت

قدم اليوم أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية سرغين استقالتهم الجماعية بعد فشل كل محاولات لتسوية وضعية الحمام المعدني الذي تم كراؤه لأحد الخواص.

وقالت مصادر مطلعة، أن الأعضاء الـ 12 وصلوا إلى هذا القرار نتيجة الضغوطات التي أصبح يتعرضون لها من طرف مواطني البلدية لعدم قدرتهم على استرجاع أو تسوية وضعية الحمام المعدني الذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد للبلدية بعد تم الإعلان قبل فترة عن مزايدة و رسا المزاد على مبلغ مليار ونصف لثلاثة حمامات.

وبعد أن استلم المستثمر الحمامات اكتشف أن اثنين منها فقط صالحة الإستعمال وتم تخفيض سعر الكراء الى أقل من النصف حوالي 625 مليون بعد أن تم الإستعانة بخبير الذي لم يتصل بأعضاء المجلس، مما ترك علامات استفهام.وأصبح أعضاء المجلس محل انتقادات من السكان

وحسب ذات المصادر، فإن البلدية لم تستلم حقوق الكراء منذ عامين وإلى غاية كتابة هذه الأسطر بحجة أن الملف في العدالة الأمر الذي جعلهم يقدمون استقالة جماعية، مطالبين من والي ولاية تيارت بفتح تحقيق في كيفية تخفيض سعر الكراء.

يشار أن السكان سبق وأن احتجوا على الكراء وقاموا بغلق الطريق ومنعوا المواطنين من الدخول إلى الحمام، كما ناشدوا المسؤولين تسليط الضوء على قضية الكراء.