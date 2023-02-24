استقالة جماعية مرتقبة لأعضاء المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”

كشفت مصادر موثوقة لـ “موقع النهار” بأن عدد من أعضاء المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، يحضرون لتقديم استقالاتهم إلى رئيس “الفاف” جهيد زفيزف.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أمهلت في مراسلة وجهتها لـ”الفاف”، أسبوعا واحدا لأعضاء المكتب الفيدرالي التابع للهيئة الكروية، من أجل الاختيار بين الاحتفاظ بعضوية في المكتب الفيدرالي أو العودة إلى مناصبهم الأصلية رفقة الأندية أو الرابطات التي ينتمون إليها.

وأفادت مصادر “موقع النهار” بأن ما يقارب 6 إلى 7 أعضاء من المكتب الفدرالي، يفضلون الاستقالة والاحتفاظ بمناصبهم في الرابطات الكروية والأندية، مشيرة إلى أن المعنيين، يحضرون لتقديم استقالة إلى “الفاف” بحر الأسبوع الجاري.

وفي سياق متصل، تحدثت مصادرنا، عن إمكانية حل المكتب الفيدرالي الحالي، لاسيما وأن الأعضاء المستخلفين يعانون أيضا من مشكلة ازدواجية المناصب.