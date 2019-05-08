استقالة جميع وزراء الحكومة الأردنية

قدم الفريق الوزاري الأردني استقالته، اليوم الأربعاء، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري، على حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، فقد طلب الرزاز من الوزراء تقديم الاستقالات لإجراء التعديل على حكومته خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا التعديل استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها، حسب الرزاز.

وشهد الأردن مطلع الشهر الحالي تغييرات في القيادات الأمنية شملت رئيس جهاز المخابرات العامة.