استقالة حسين فرحي رئيس بلدية شبيطة مختار في الطارف

استقال رئيس بلدية شبيطة مختار بولاية الطارف، حسين فرحي، الذي ينتمي الى حزب جبهة التحرير الوطني.

و في اتصال له بالنهار اكد تقديمه الاستقالة بالطرق الرسمية واودعها لدى والي الطارف.

الذي استقبله اليوم و قدم له مبررات الاستقالة التي اقنع بها المسؤول الاول للولاية حرفوش بن عرعار.

و تمثلت هذه المبررات في المحيط الذي اصبح غير قادر على اداء المهام بعد سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها البلدية خلال الايام الماضية.

والتي زادت حدتها بعد منحها حصة 120 اعانة ريفية.

بالاضافة الى الحملة الشرسة التي شنها البعض ضده تتعلق بالقذف و الوشاية الكاذبة و التي اضرت بسمعة العائلة حسب وصفه.

و قد اعلن استقالته اولا اثناء اجتماع المجلس البلدي الذي رفض اعضاؤه استقالة رئيسهم.

لكن امام اصراره و عدم تراجعه تم رفعها الى الوالي لاتخاذ الاجراءات القانونية باعادة انتخاب رئيس جديد.