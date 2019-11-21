استقالة رئيس المجلس الشعبي الولائي وممثل منظمة أبناء الشهداء بعين الدفلى من حملة تبون

أعلن رئيس المجلس الشعبي الولائي لعين الدفلى وممثل منظمة أبناء الشهداء والمناضل في الأفالان عضو الحملة الإنتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون محمد خداوي انسحابه من مديرية حملة هذا الأخير.

وفي مراسلة وجهها خداوي إلى المنسق الولائي لحملة عبد المجيد تبون بولاية عين الدفلى أرجع قرار انسحابه إلى التعليمة الداخلية 06/2019 الصادرة بتاريخ 20/11/2019، و التي تلزم مناضلي الحزب بالحياد خلال الإستحقاقات المقبلة.

وأكد خداوي بأن قراره جاء التزاما و انضباطا بالقرارات الصادرة عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالنيابة علي صديقي.

ويعتبر انسحاب محمد خديوي من مديرية حملة تبون ثاني قرار استقالة بعد استقالة مدير الحملة باعلي فضلا عن سحب منضمات المجتمع المدني لمدينة عين البيضاء دعمها لتبون.