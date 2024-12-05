استقالة رئيس الوزراء الفرنسي

قدّم رئيس الوزراء الفرنسي، ميشال بارنييه، استقالته إلى ماكرون، اليوم الخميس

ووصل رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه صباح اليوم الخميس، إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون.

وأسقط نواب المعارضة الفرنسية الحكومة أمس الأربعاء، مما دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية.

واتحد نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشال بارنييه وحكومته. وبهذا تكون حكومة بارنييه أول حكومة فرنسية تجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة.