استقالة رئيس بلدية عموشة و11 عضو منتخب بسطيف

قدم اليوم الأحد، 11عضوا بما فيهم رئيس بلدية عموشة بولاية سطيف، استقالة جماعية.

وكان سبب الاستقالات هو تمكين مستثمر من قطعة أرض تعود الى تجزئة انجزت منذ أكثر من 10 سنوات، لم يتحصل أصحابها على رخصة البناء بسبب عراقيل بيروقراطية.

ليتفاجأ المجلس المحلي بمنح أحد أقارب مستثمر معروف بولاية سطيف قطعة الأرض لأجل انجاز عيادة طبية.

ليتفاجأ المجلس التنفيذي بهذا القرار الذي نزل عليهم كالصاعقة متسائلين عن سبب اقدام السلطات الولائية بالموافقة على المشروع.

بالرغم من أن مرفق صحي مماثل متعدد الخدمات لا يبعد عن الوعاء العقاري بمرمى حجر.

وكذا عدم الأخذ بعين الاعتبار الانتظار الذي طال أمده من طرف السكان المحليين.

حيث استنفر السكان الى رئيسهم الحالي والسابق حمسي السعيد الذي بقي يقلب كيف حول هذا الإجراء .

وحسب اتصال قناة “النهار” به أكد انه أعطى تفسيرا دقيقا لوالي الولاية نصرالدين معسكري.

موضحا، بأن الوضعية العقارية للوعاء تجزئة اجتماعية من طرف الوكالة العقارية تنتظر التسوية ،على اعتبار أن المستفيدين سددو تسبيقات مالية بداية1997.

فيما أكد، في ذات السياق، أن الابواب أوصدت والكلام أصبح لا يجدي نفعا.

ليبقى وجها لوجه رفقة مجلسه مع مواطنيين المغلوبين على أمرهم.

ما دفع به رفقة أعضاءه المحسوبين على حزب الأفلان تقديم استقالته جماعية يدخلون بها رفقة هاته البلدية التي تنتظر دفعة تنموية نفقا مظلما .