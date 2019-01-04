استقالة مستشار ماكرون الإعلامي

أعلن سيلفان فور مسؤول الشؤون الإعلامية الخاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيستقيل من منصبه، عازيا ذلك لرغبته في متابعة مشروعاته المهنية والشخصية.

وتعتبر هذه الاستقالة مؤشر على أن السياسة الإصلاحية القاسية لماكرون وموجة من الفضائح السياسية واحتجاجات الشوارع من قبل مرتدي “السترات الصفراء” بدأت تمس دائرته المقربة بعد عام ونصف فقط من توليه الرئاسة.

وقال وزراء في الحكومة إن سيلفان فور، الذي صاغ رسائل حملة ماكرون الانتخابية وكتب بعضا من أهم الكلمات التي ألقاها، سيترك قصر الإليزيه “لأسباب شخصية”.