استقالة نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنستاين

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أنّ نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنستاين، قدّم استقالته يوم الاثنين.

وكان روزنستاين هو الذي عُين المحقق الخاص روبرت مولر في شهر ماي 2017،

للتحقيق في صلات محتملة بين الحكومة الروسية وحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية،

ولم تكن استقالة روزنستاين مفاجأة، وكان من المتوقع أن يترك منصبه في مارس تضيف ذات المصادر .

ولم يصدر تعليق من البيت الأبيض، لكنه أشار إلى أن ترامب قد رشح بالفعل نائب وزير النقل جيفري روزن ليحل محله.

وظل روزنستاين في منصبه فترة أطول لمساعدة وزير العدل وليام بار، على إدارة إصدار نتائج تحقيق مولر.

والذي استمر 22 شهرا وانتهى في 22 مارس .