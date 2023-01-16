استقالة وزيرة الدفاع الألمانية

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت، اليوم الإثنين، عن طلبها إعفاءها من منصبها.

وتأتي هذه الإستقالة، مع ازدياد الشكوك في قدرة لامبريشت، على إعادة الجيش الألماني إلى وضع لائق في ظل الحرب في أوكرانيا.

وجاء في بيان للامبريشت: “طلبت اليوم من المستشار إقالتي من منصب وزير الدفاع الاتحادي”.

ويأتي قرار الاستقالة في الوقت الذي تتعرض فيه ألمانيا لضغوط للموافقة على زيادة الدعم العسكري الدولي لكييف.

فيما قوبلت القدرات الدفاعية الألمانية بالتشكيك بعد أن خرجت عدة دبابات مشاة من طراز بوما من الخدمة خلال مناورات عسكرية.