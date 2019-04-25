استقالة وزير الدفاع السريلانكي على خلفية التفجيرات الأخيرة

أعلن وزير الدفاع السريلانكي، روان فيجواردينا، استقالته، اليوم الخميس، على خلفية التفجيرات الأخيرة التي ضربت البلاد، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وأضاف روان أنه لم يخفق في شيء، لكنه يتحمل مسؤولية إخفاقات بعض المؤسسات التي كان يرأسها بصفته وزيرا للدفاع.

وذكر نس المتحدث أن الأجهزة الأمنية كانت تستجيب على نحو فعال لمعلومات مخابرات لديها عن احتمال وقوع الهجمات قبل حدوثها.

وتابع وزير الدفاع قائلا “كنا نعمل على ذلك. كل هذه الأجهزة كانت تعمل على ذلك”.

وأدت التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق فاخرة، إلى مقتل 359 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخريوكانت