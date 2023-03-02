استقالة 4 أعضاء من المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن استقالة أربعة أعضاء من المكتب الفيدرالي بسبب ازداوجية المناصب.

وأكّدت آن أربعة أعضاء استقالوا من مجموع 13 عضوا والأمر يتعلّق بكل من محمد عز الدين بن ناصر ومحمد غوتي إلى جانب عبد الحافي فرقاني وتواتي دردور.

و سيتولي الرباعي منصبهم الوحيد وعملهم على مستوى الرابطات فقط كما هو معمول به على مستوى القانون الجديد لـ “الفاف”.

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