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الرياضة

استقبال أسطوري لسليماني بمدينة كوريتيبا

بقلم محمد.ل
استقبال أسطوري لسليماني بمدينة كوريتيبا
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حظي الدولي الجزائري، إسلام سليماني، باستقبال مميز، لدى وصوله عصر اليوم الأربعاء، إلى مدينة كوريتيبا، تحسبا للالتحاق بالنادي المحلي.

وتجمع العشرات من جماهير كوريتيبا، من أجل استقبال مهاجم الخضر التاريخي، الذي سيلتحق بفريقهم بعقد لـ 4 أشهر.

وانتشرت فيديوهات عبر “تويتر” تظهر أنصار كوريتيبا، وهم يتغنون باسم سليماني، الذي بادلهم التحية.

وفيديوهات أخرى، تظهر سليماني، يقوم بتوزيع الكرات، على الجماهير الحاضرة.

Distribution de maillots pour Slimani 😁🇧🇷pic.twitter.com/jutAapv0yG

— Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) August 23, 2023

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