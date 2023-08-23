استقبال أسطوري لسليماني بمدينة كوريتيبا
حظي الدولي الجزائري، إسلام سليماني، باستقبال مميز، لدى وصوله عصر اليوم الأربعاء، إلى مدينة كوريتيبا، تحسبا للالتحاق بالنادي المحلي.
وتجمع العشرات من جماهير كوريتيبا، من أجل استقبال مهاجم الخضر التاريخي، الذي سيلتحق بفريقهم بعقد لـ 4 أشهر.
وانتشرت فيديوهات عبر “تويتر” تظهر أنصار كوريتيبا، وهم يتغنون باسم سليماني، الذي بادلهم التحية.
وفيديوهات أخرى، تظهر سليماني، يقوم بتوزيع الكرات، على الجماهير الحاضرة.
🟢 Le premier bain de foule pour Islam Slimani au Brésil 💚🇧🇷 pic.twitter.com/Kgi1rENPu6
— JDZ Football (@JDZFootball) August 23, 2023
Distribution de maillots pour Slimani 😁🇧🇷pic.twitter.com/jutAapv0yG
— Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) August 23, 2023
🚨 Cientos de seguidores están presentes para dar la bienvenida al Islam Slimani!
Su reconocimiento es MUNDIAL🤩 pic.twitter.com/vbb0KlaL8O
— FÚTBOL DZ (@Dzfoottdz) August 23, 2023