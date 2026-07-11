استقبال أول وفد من أبناء الجالية الوطنية المشاركين في المخيمات الصيفية

أشرف وزير الشباب مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، رفقة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، صبيحة اليوم السبت، بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”، على مراسم استقبال أول وفد من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، المشاركين في برنامج المخيمات الصيفية لسنة 2026.

وحسب بيان لوزارة الشباب، ضمّ هذا الوفد 192 مشاركًا، في مستهل عملية استقبال الأفواج المستفيدة من هذا البرنامج الوطني. الذي يأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بتمكين 2000 طفل من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من الاستفادة من المخيمات الصيفية، في إطار تعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية.

وفي كلمة له بالمناسبة، رحّب “مصطفى حيداوي” بأبناء الجالية الوطنية. مؤكدًا أن الجزائر تفتح ذراعيها لأبنائها في كل مناسبة. وأن برنامج المخيمات الصيفية يشكل فضاءً للتعارف واكتشاف الوطن وتعزيز الروابط التي تجمع أبناء الجزائر أينما كانوا. تنفيذًا للرؤية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لعناية أبناء الجالية الوطنية بالخارج.

وأضاف الوزير أن وزارة الشباب سخّرت جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية والبيداغوجية لضمان نجاح هذه الطبعة. من خلال توفير ظروف إقامة مريحة وبرنامج ثري يجمع بين التكوين والترفيه والاكتشاف. بما يتيح للمشاركين عيش تجربة متميزة تترك أثرًا إيجابيًا في نفوسهم وتعزز ارتباطهم بتاريخ الجزائر وثقافتها وقيمها.

ومن جانبه، أكد “سفيان شايب” أن هذا البرنامج يجسد الاهتمام المتواصل الذي توليه الدولة الجزائرية لأبنائها المقيمين بالخارج. ويعكس حرصها على تعزيز جسور التواصل مع الأجيال الصاعدة من أبناء الجالية. بما يرسخ هويتهم الوطنية ويقوي صلتهم بوطنهم الأم. مشيدًا بالتنسيق القائم بين مختلف القطاعات لإنجاح هذه المبادرة الوطنية.

ويُعد هذا البرنامج فرصة لأبناء الجالية لاكتشاف المقومات الحضارية والتاريخية والسياحية التي تزخر بها الجزائر. والاستفادة من برنامج متكامل يجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والفنية. بما يعزز أواصر التواصل والتبادل الثقافي بين أبناء الوطن داخل الجزائر وخارجها.