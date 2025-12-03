استقبال الأساتذة والخبراء الأجانب في الجامعات.. هذا هو الجديد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن جملة من التدابير التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى إحكام عملية استقبال الأساتذة والخبراء الأجانب، إضافة إلى الشخصيات. من جنسيات غير جزائرية. داخل الجامعات.

وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى مراسلة الأمين العام للوزارة رقم 911 المؤرخة في 4 سبتمبر 2025، وفي إطار التنسيق المستمر. مع مختلف الهيئات المختصة.

وبحسب بيان الوزارة، فإن استقبال الضيوف الأجانب على مستوى الجامعات والمدارس العليا والمراكز الجامعية ومراكز البحث. لن يتم إلا بترخيص مسبق يصدر بعد دراسة معمّقة للملف من طرف المصالح المختصة.

ويُلزم مسؤولو المؤسسات الجامعية بتقديم طلب رسمي يحمل توقيعهم.مرفقًا بمجموعة من الوثائق الضرورية لضمان شفافية العملية وسلامتها.

كما يتعين على المؤسسات الراغبة في استقبال خبراء أو أساتذة أجانب تقديم ملف شامل يتضمن نسخة من رسالة الدعوة أو رسالة الاستقبال. تحديد إطار الزيارة وأهدافها مع ذكر تاريخ الوصول والمغادرة. برنامج مفصل للزيارة، يوضح شروط التكفل بالضيوف من حيث النقل والإقامة. نسخة من جواز السفر والسيرة الذاتية للمعني(ة).

وشددت الوزارة على ضرورة إرسال الملفات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاستقبال، مؤكدة أن أي ملف يرد خارج هذه الآجال لن يُؤخذ بعين الاعتبار.

وأكدت الوزارة أن هذه الترتيبات تأتي في إطار تحسين الحوكمة داخل المؤسسات الجامعية وضمان تنظيم محكم للزيارات العلمية، بما يعزز مكانة الجامعة الجزائرية في محيطها الدولي ويرسّخ معايير التدبير الإداري السليم.