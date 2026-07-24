استقبال الدفعة الثانية من أطفال الجالية الوطنية المشاركين في المخيمات الصيفية

شرعت وزارة الشباب، ابتداءً من صبيحة اليوم الجمعة، عبر مطارات الجزائر الدولي، وهران وجيجل، في استقبال الدفعة الثانية من الأطفال المشاركين في المخيمات الصيفية.

وحسب بيان لوزارة الشباب، جاء هذا، تأتي هذه العملية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بتخصيص حصة قوامها 2000 طفل من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج للاستفادة من المخيمات الصيفية.

وتضم هذه الدفعة الثانية 805 طفل، من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. إلى جانب 78 مرافقًا ومؤطرًا و9 مسؤولي مراكز، ليبلغ العدد الإجمالي للمشاركين فيها 892 مشاركًا.

وسيتمّ توزيع المشاركين على مراكز للعطل والترفيه بولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، عين تموشنت، وهران، مستغانم، بجاية، وجيجل. حيث سيستفيدون من برنامج تربوي وثقافي وترفيهي متكامل طيلة فترة إقامتهم.

ويأتي هذا البرنامج، المنظم بالتنسيق مع كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج، ومسجد باريس الكبير، في إطار حرص الدولة على توطيد روابط أبناء الجالية الوطنية بوطنهم الأم. وتعزيز انتمائهم الوطني، من خلال تمكينهم من قضاء عطلة صيفية ثرية بالأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية. إلى جانب التعرف على المقومات الحضارية والتاريخية والسياحية التي تزخر بها الجزائر.

ويستفيد من برنامج المخيمات الصيفية لسنة 2026 ما مجموعه 37 ألف طفل ويافع على المستوى الوطني. فيما تستهدف مختلف البرامج الصيفية التي تنظمها وزارة الشباب نحو نصف مليون شاب عبر مختلف ولايات الوطن.