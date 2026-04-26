استقبال الدفعة الخامسة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر العالمية

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، صباح اليوم الأحد، بمقر الوزارة، الدفعة الخامسة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية.

وجاء ذلك، في إطار تجسيد بنود اتفاقية التعاون بين الجزائر ومصر في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، حسب بيان للوزارة.

وفي كلمة توجيهية، حثّ الوزير الأئمة على التحلي بروح المسؤولية والانضباط، واستغلال هذه الفرصة التكوينية النوعية لتطوير قدراتهم العلمية والدعوية. مؤكدًا أن اختيارهم يعكس ثقة الدولة في كفاءاتهم، ويجسد الحضور العلمي والديني للجزائر على الساحة الدولية.

كما أبرز الوزير ضرورة أن يكون الأئمة خير سفراء للجزائر وقيمها الأصيلة، من خلال سلوكهم وأدائهم العلمي.

مشيرًا إلى الشراكة المثمرة مع مؤسسة الأزهر العريقة في تأهيل الإطارات الدينية. وتبادل الخبرات في مجالات الدعوة والإرشاد والتكوين المستمر.

وفي ختام اللقاء، دعا الوزير الأئمة إلى العمل بعد عودتهم على نقل ما تحصّلوا عليه من معارف وتجارب إلى زملائهم. بما يساهم في تعزيز كفاءة الإطارات الدينية الوطنية والارتقاء بالخدمة المسجدية في الجزائر.