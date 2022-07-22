استقبال حافل لأعوان الحماية المدنية المتنقلين لتونس بعد عودتهم إلى أرض الوطن     

عادت صبيحة اليوم الجمعة إلى أرض الوطن وعبر المعبر الحدودي ام الطبول بولاية الطارف. الفرق المتدخلة من أعوان الحماية المدنية بمختلف الرتب والتي يزيد عددهم عن 80 عون وأزيد من 24 آلية من مختلف الأحجام.

ويأتي هذا بعد تنفيذ المهمة التي قام بها أعوان الحماية المدنية الجزائرية. المتمثلة في تسخير الإمكانيات المادية والبشرية والانطلاق. نحو جمهورية تونس الشقيقة من أجل تقديم يد المساعدة للأخوة الأشقاء في تونس. إثر حرائق الغابات المهولة التي شهدتها جبال بوقرنين وغابات برج السدرية بحر الأسبوع الجاري ، والتي دامت حوالي 72 ساعة.

وكان في استقبالهم نيابة عن المدير العام للحماية المدنية العقيد مولاي خ. مدير التنظيم وتنسيق الإسعافات رفقة السلطات المدنية والعسكرية. يتقدمهم والي ولاية الطارف.

وحظي المشاركون في عمليات مكافحة حرائق الغابات بدولة تونس بترحاب كبير من قبل السلطات المحلية. الذين أثنوا عنهم وعن الدور البطولي الذي تقدموا به للأخوة الأشقاء في تونس. وذلك تلبية لنداء الواجب وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي أعطى توجيهات استعجالية في هذا الشأن وتسخير حوامتين تابعتين للقوات الجوية وآليات وأفراد الحماية المدنية. من أجل التدخل السريع والفعال لإخماد الحرائق التي شاهدتها غابات جمهورية تونس.

وأثنى بالمناسبة المدير العام للحماية المدنية في رسالة وجهها إلى أعوان الرتل المتنقل. على المهنية العالية التفاني في إنجاز مهمتهم بإخلاص وكفاءة.