قناة النهار استقبال رسمي للرئيس تبون من طرف نظيره البرتغالي في ساحة الإمبراطور بقلم النهار أونلاين نشر في 23 ماي 2023 - 11:30 شارك غرِّد أرسل 118 0 استقبال رسمي للرئيس تبون من طرف نظيره البرتغالي في ساحة الإمبراطور. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fTvSh اقرأ أيضا "والي بسكرة غاضب من تأخر المشاريع.." كل واحد داير جمهورية في راسو قناة النهار 17 ماي "طالع هابط : "موالون بالنعامة يعيشون الحقرة ويناشدون السلطات للكتفل بحالتهم قناة النهار 21 ماي المجلس المهني لشعبة الحبوب.. مقترحات لإنقاذ شعبة الحبوب لهذا الموسم قناة النهار 13 ماي حوادث: فرقة التدخل تحت التوتر بسونلغاز .. شباب بمهارة وكفاءة عالية قناة النهار 03 ماي "أرزقي رمان: "النتيجة كانت ثقيلة وكنا حابين نفرحوا الأنصار.. وواحد ماكان يتمنى خسارة كما هذي قناة النهار 10 ماي دلال خير: أيوب.. تعرض لشلل كلي بسبب الحمى.. يناشد المحسنين قناة النهار 19 ماي "الوزير الأول" : ندعو لعودة المسار السلمي لحل الأزمة السودانية بعيدا عن التدخل الخارجي قناة النهار 19 ماي تيارت : أقدم سوق لبيع الخيول بأنواعها مقصد لمحبيها بالسوقر قناة النهار 04 ماي شبح الجفاف .. ضرورة الاعتماد على التقنيات الحديثة للري قناة النهار 06 ماي لشطر عبد العزيز: صديقي حقرني بالعين ومن هنا قررت ننجح ونغير حياتي وحياة عائلتي للأفضل قناة النهار 03 ماي