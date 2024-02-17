استقبال ضيوف الجزائر في قمة الغاز.. وزير السياحة يواصل تفقد الفنادق

قام وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، صباح اليوم السبت، بزيارة أربعة مؤسسات فندقية على مستوى ولاية الجزائر. والمتمثلة في فندق قولدن توليب، فندق حياة رجنسي، فندق ماريوت وفندق رزيدونس إن.

وخلال الزيارة ألح الوزير على ضرورة تقديم أحسن الخدمات لتسويق صورة معبرة عن الخصال. التي يتميز بها الشعب الجزائري المضياف.

كما أكد الوزير، على أهمية اغتنام هكذا تظاهرات ومواعيد لترقية وجهة الجزائر السياحية. من خلال بث فيديوهات ترويجية تبرز المقومات السياحية التي تزخر بها بلادنا. وكذا العمل على وضع معارض دائمة لتسويق وبيع منتوجات الصناعة التقليدية على مستوى أجنحة الفندق.

وستستقبل هذه الفنادق الضيوف المشاركين في القمة السابعة لرؤساء دول. وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز والتي ستحتضنها الجزائر قريبا.