استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3×3 لأقل من 21 سنة بعد تأهله التاريخي إلى كأس العالم

حظي المنتخب الوطني الجزائري لكرة السلة 3×3 لأقل من 21 سنة، اليوم الثلاثاء، باستقبال رسمي مميز، لدى عودته إلى أرض الوطن عبر مطار هواري بومدين الدولي.

وذلك عقب إنجازه التاريخي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم، بعد بلوغه نهائي التوقف السادس من دوري الأمم الذي احتضنته جمهورية بنين.

ويأتي هذا الاستقبال في إطار التزام وزير الشباب والرياضة، وليد صادي، بدعم الفرق الوطنية الواعدة، ومرافقتها نحو التألق والنجاح في المحافل الدولية. إذ ثمّن هذا الإنجاز باعتباره دليلًا على تطور كرة السلة الجزائرية ونجاح استراتيجية الاتحادية في التركيز على الفئات الشابة.

وقد حضر مراسم الاستقبال كلٌّ من عيسى بوشاقور، المدير الفرعي المكلف بالمنتخبات الوطنية ورياضة النخبة، ومهدي أوسيف، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة، اللذين عبّرا عن اعتزازهما الكبير بهذا التأهل المشرف. مؤكدين أن ما حققه المنتخب يعَدُّ ثمرة العمل الجاد والتخطيط المحكم، سواء من طرف اللاعبين أو الطاقمين الفني والإداري.

كما أشادا بالمجهودات الكبيرة التي بذلها اللاعبون طيلة مشوار البطولة التي احتل فيها المنتخب الوطني صدارة الترتيب العام عن جدارة واستحقاق. ما أهّله ليكون ضمن نخبة المنتخبات العالمية في هذا الاختصاص المتطور.

هذا الإنجاز الجديد يعدّ دفعة قوية لكرة السلة الجزائرية، ورسالة أمل لجيل جديد من الرياضيين الجزائريين، القادرين على تشريف الراية الوطنية في مختلف المحافل الدولية.