استقبال 34 طلبا للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء

قام أصحاب سفن بإيداع 34 طلبا للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء لسنة 2024 المقرر أن تنطلق في 26 ماي المقبل، لدى المديريات المحلية للصيد البحري وتربية المائيات، حسبما أفاد به المدير الفرعي للصيد الكبير و الصيد المتخصص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، اعمر أوشلي.

و أوضح أوشلي أن هذه الطلبات تأتي إثر نشر إعلان عن المشاركة في هذه الحملة. طبقا لأحكام القرار الوزاري الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 الذي يحدد شروط وكيفية صيد سمك التونة عبر السفن الحاملة للراية الوطنية.

و أضاف أنه خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المكلفة بالتحضيرات لحملة الصيد البحري للتونة الحمراء، ستتم دراسة هذه الطلبات قبل منح الحصص الفردية لأصحاب السفن المختارين من مجموع الحصة الوطنية لصيد التونة الحمراء. التي حددت هذه السنة ب 2046 طنا, أي بزيادة قدرها 23 طنا مقارنة بحملة سنة 2023.

و كشف المسؤول أن الخطوة التالية في التحضيرات لحملة صيد التونة في أعالي البحار هي إصدار تراخيص الصيد لأصحاب السفن المختارين قبل تشكيل مجموعات صيد مشتركة وتحديد التفاصيل التقنية للعملية.

وأشار أوشلي إلى أنه في جانب آخر من التحضيرات، سيتم تعيين 34 مراقبا من سلك مفتشي الصيد البحري لحملة 2024, موضحا أنه بمجرد تحديد قائمة المراقبين سيتم عقد لقاءات لتقديم التوصيات المتعلقة بصيد التونة الحمراء في أعالي البحار, طبقا للتنظيمات الوطنية والدولية المعمول بها, لهذا الطاقم الذي سيرافق السفن.

و أوضح أن هذه التحضيرات تشمل أيضا إعداد قائمة المتربصين من بين الملازمين الأوائل الشباب التابعين لمؤسسات الصيد البحري تحت الوصاية التي ستشارك في هذه الحملة, مؤكدا أن هذا الحدث سيشكل “ورشة تعلم للمتربصين” ستسمح لهم بالتعرف على عملية الصيد البحري وبيئتها التقنية واللوجستية على وجه الخصوص.